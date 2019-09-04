"تاتو" هايلي بالدوين الجديد يثير الجدل..هل له علاقة بألبوم تايلور سويفت؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأت النجمة و السوبر موديل الشهيرة هايلي بالدوين زوجه المغني الشهير جاستين بيبر محبيها ومعجبيها برسمها تاتو جديد علي رقبته. التاتو الجديد لهايلي بالدوين هو عبارة عن كلمة " lover " ، و بمجرد أن كشفت وسائل الاعلام عن التاتو الجديد لهايلي ذات الـ ( 22 عام ) زاد الجدل و التكهنات أنها قد تكون في إشارة إلى ألبوم تايلور سويفت الجديد و الذي يحمل " Lover " و الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية بين محبي و عشاقي الغناء حول العالم .

تاتو هايلي بالدوين

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