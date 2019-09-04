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شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الصغير مع مشردين بالشارع: "يارب قدرنى على فعل الخير دائما" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب الشعبى سعد الصغير، جمهوره بصور له وهو يجلس مع بعض من بسطاء الشارع والمشردين، مشيرا إلى حبه لفعل الخير عبر حسابه على "إنستجرام".
وكتب سعد الصغير، على الصور، قائلا:"طبعا قبل أي حاجة زي ما أنت وعدتني أنزل صورك معايا وده شرف ليا وربنا يكرمك ويطول في عمرك ويارب اشفي كل مريض، يارب قدرني علي فعل الخير دائما، وأكون فاعل خير وأقدر أفرح إنسان محتاج فرحه تخش عليه في الهم اللي هو فيه، وياريت يا جماعة نقدر نختار الناس الصح اللي نقدر نساعدها حتى لو بحاجة بسيطة".
وعلى الجانب الآخ، يحيى المطرب الشعبى سعد الصغير حفل غنائى ضمن حفلات موسم الصيف 2019، اليوم الأربعاء في الزمالك، ومن المقرر أن يقدم سعد خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة.
وكان سعد طرح مؤخرا أغنية "اعمل كده كده" على طريقة الفيديو كليب من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع ميدو مزيكا وشيبسى ومن إخراج كامبا وحققت نسب مشاهدة عالية.
من ناحية أخرى يتعاون سعد مع الموزع الموسيقى أشرف البرنس فى أغنية "سينجل" لم يستقر على اسمها حتى الآن، من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد عبد المنعم.
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