شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وفاء صادق ورانيا محمود ياسين من كواليس "فلانتينو" للزعيم عادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عادت فجر اليوم الأربعاء أسرة مسلسل "فلانتينو" للنجم الكبير عادل إمام، إلى التصوير مرة أخرى بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث أستأنف المخرج رامى إمام التصوير فجر اليوم بالديكور الأساسى الأول بمدينة 6 أكتوبر، وجمعت المشاهد كل من الفنانة وفاء صادق والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان الشاب علاء عمو، على أن يواصل التصوير بكثافة خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل فى رمضان 2020، وكان فريق العمل قد انتهى من تصوير ما يقرب من 20 % فقط من المسلسل قبل توقفه .

ويقدم الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله فى قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام ، داليا البحيرى ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتى وسليمان عيد وحمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.