شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة المقابلة السرية بين براد بيت وجينيفر آنيستون داخل قارب فى فينيسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما يحلم عشاق الثنائى جينيفر آنيستون وبراد بيت بعودتهما مرة أخرى مثلما كانا قبل سنوات، وهو ما يحاول تأكيده العديد من الموقع خلال الفترة الأخيرة آخرها ما تم نشره فى أحد المواقع بخصوص مقابلة سرية جمعت الثنائى على متن قارب فى فينسيا على هامش تواجدهما بفعاليات المهرجان.

موقع gossipcop بدوره نفى تلك الأخبار مؤكداً على أن ما تم نشره فى أكثر من موقع ما هو إلا إدعاءات كاذبة تلعب على وتر محبى النجمين كما وصف تلك الأخبار والتقارير على أنها نابعة من مجلات صفراء تحاول استغلال أسماء النجوم فى خلق أى جدل.

Gossipcop استند فى نفيه إلى أن المقابلة السرية التى تم التطرق لها لم تجمع الثنائى على الإطلاق وإنما كان فيها براد بيت فقط مع صديقة له رصدتها عدسات المصورين من ظهرها لينسبها كثيرون إلى جينيفر آنيستون.



براد بيت

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صديقة براد بيت