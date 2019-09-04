شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب العراقى وليد الشامى يطرح أغنية "ميت بدونك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان والملحن العراقى وليد الشامى، أغنية جديدة تحمل عنوان "ميت بدونك"، من كلمات أصايل، وألحان البحر، وبتوزيع موسيقى محمد صالح، ومكس وماستر جاسم محمد.

يذكر أن وليد الشامى كانت بدايته في التلحين من خلال تقديمه لأغنية " يبوية مشكلة " للمطرب الشهير ماجد المهندس و هي الاغنية التي حققت نجاح مذهل بالوطن العربي ، ليحقق بعدها الشامي سلسلة طويلة من النجاحات سواء في الغناء أو التلحين.