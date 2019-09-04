في عيد ميلاد بيونسيه.. تعرضت للخيانة من زوجها وهذا سبب طردها من أهرامات الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي

تحتفل اليوم نجمة البوب الأمريكية بيونسيه، التي تُعد واحدة من أهم نجمات الغناء في العالم، بعيد ميلادها الـ38، استطاعت خلال مسيرتها الفنية سواء في مجال الغناء أو التمثيل، أن تحصد العديد من الجوائز الهامة.

وفي ذكرى ميلادها نستعرض معكم أبرز المعلومات والمحطات في حياة النجمة السمراء بيونسيه:

اسمها بيونسي جيزيل نولز، ولدت في ولاية تكساس الأمريكية، من مواليد عام 1981، لفتت بيونسيه النظر إلى موهبتها وهي في الثامنة من عمرها، خلال حضورها إحدى حصص الرقص والموسيقى، حينذاك انتبهت معلمتها إلى موهبتها عندما غنت كل الطبقات العالية بحرفية شديدة، لتبدأ رحلتها في الغناء بالعديد من المسابقات والاحتفاليات.

في آواخر التسعينات، أصبحت بيونسيه مشهورة، حيث عملت كمغنية أساسية في الفرقة النسائية "دستنيز تشايلد"، والتي كان يُدريها والدها، واستطاعت الفرقة أن تكن واحدة من أكثر الفرقة النسائية مبيعًا على الإطلاق.

في عام 2003، انفصلت "بيونسيه"، عن الفرقة وأصدرت أول ألبوماتها الغنائية " Dangerously in Love" بيعت منه 16 مليون نسخة تقريبًا، وحصل الألبوم على خمسة جوائز "غرامي". ".

سطع نجمها في عالم الفن والشهرة، وتوالت أعمالها الفنية عامًا بعد عام، لتصبح المرأة الأكثر تأثيرًا في العالم وفقًا لمجلة " People"، وفازت بـ 32 جائزة غرامي.

وهي الفنانة الأكثر ترشيحًا في تاريخ الجائزة، وباعت بيونسيه أكثر من 200 مليون نسخة من الألبومات والأغاني المنفردة مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعًا على الإطلاق.

في عام 2008 تزوجت بيونسيه من المنتج الموسيقي ومغني الراب الأمريكي "جاي زي"، ولكنها لم تعلن عن هذا الزواج إلا في نهاية العام نفسه، وكان ذلك بعد علاقة استمرت ست سنوات، ولديهم 3 أبناء وهما بلو أيفي كارتر، رومي كارتر، السيد كارتر".

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شاركت بيونسيه في العديد من الأفلام أبرزها: " Carmen: A Hip Hopera Austin Powers in Goldmember، Pink Panther، Dreamgirls، Cadillac Records، Obsessed".

في عام 2009، زارت بيونسيه مصر لأحياء حفل بمحافظة البحر الأحمر، وحرصت بيونسيه على زيارة الأهرامات، وهناك قام بطردها زاهي حواس وزير الأثار الأسبق، بعد أن منع حارسها الشخصي إلتقاط المصورة المصرية صورًا لها.

في 2011، اتهم المعجبون بيونسي بسرقة استعراض قدمته نجمة البوب الإيطالية لوريلا كويرينا، وهو ما اعترفت به بيونسي في وقت لاحق، قائلة "لقد تأثرت بأدائها".

واحتلت بيونسيه المركز الأول بين المشاهير الأعلى أجرً، بأرباح وصلت لـ87 مليون دولار، بسبب مجموعة من الأفلام الشهيرة التي شاركت بها، وظهورها في إعلانات كبرى للشركات العالمية.

في نوفمبر 2017، كشف جاي زي، خيانته لها، مؤكدًا إن بيوسنيه سامحته على هذه الواقعة بالفعل، وبدأت معه صفحة جديدة ولكن بعد معاناة شديدة.

ويعرض حاليًا لبيونسيه فيلم " the lion king" في دور العرض السينمائية.