محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، المخرجة الفلسطينية مي المصري، لعضوية لجنة التحكيم في دورته الثالثة، والتي تنطلق ابتداء من 19 إلى 27 سبتمبر.
وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تكريم المخرجة الفلسطينية بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعمالها.
المخرجة مي المصري لها العديد من الأعمال الهامة أبرزها "أطفال النار"، "33 يوم"، "أحلام المنفى"، "إمرأة في زمن التحدي"، وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر مي المصري عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.