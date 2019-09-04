مي المصري عضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اختارت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، المخرجة الفلسطينية مي المصري، لعضوية لجنة التحكيم في دورته الثالثة، والتي تنطلق ابتداء من 19 إلى 27 سبتمبر.

وقررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، تكريم المخرجة الفلسطينية بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي عن مجمل أعمالها.

المخرجة مي المصري لها العديد من الأعمال الهامة أبرزها "أطفال النار"، "33 يوم"، "أحلام المنفى"، "إمرأة في زمن التحدي"، وغيرها.