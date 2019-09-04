مجدي كامل ينضم لأسرة "الملك لير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: انضم الفنان مجدي كامل لأبطال مسرحية الملك لير للنجم الكبير يحي الفخراني، بمسرح "كايرو شو". وأوضح مصدر بمسرح كايرو شو أن مجدي كامل بدأ بالفعل البروفات المكثفة مع تامر كرم مخرج العمل على شخصية " كنت ". وانتقل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم لتقديم دور "جلوستر" منذ الجولة الخارجية للمسرحية بموسم جدة (مع بداية الأزمة الصحية للفنان الراحل فاروق الفيشاوي). مسرحية الملك لير عن رائعة شكسبير، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفى الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى

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