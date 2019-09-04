عادل الأعصر: توقف تصوير "كتف قانوني" وراء خروجه من سباق رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستأنف المخرج عادل الأعصر، تصوير المشاهد المتبقية من أحداث مسلسله الجديد "كتف قانوني" خلال الأيام المقبلة.

وأكد "الأعصر" أنه يتبقى عدد قليل من المشاهد، كما أن توقف التصوير لأكثر من مرة أدى لخروجه من سباق دراما رمضان 2019، ولا يعلم حتى الآن هل يشارك المسلسل في دراما رمضان 2020 أم يُعرض خارج موسم دراما رمضان.

وأشار إلى أن الجهة المنتجة هي المسؤولة عن توقيت عرض المسلسل، والمشاهد المتبقية يتم تصويرها بين القاهرة والإسكندرية.

مسلسل "كتف قانوني" بطولة أحمد بدير، طارق صبري، سارة سلامة، مدحت تيخا، ومن تأليف فتحي الجندي، وإخراج عادل الأعصر.