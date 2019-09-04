بالصور.. درة على غلاف مجلة vouge arabia

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: خضعت الفنانة التونسية درة، لجلسة تصوير لصالح مجلة vouge arabia. ونشرت درة الصور عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، وظهرت فيها بمكياج لافت وفستان أزرق بالعاصمة الإيطالية روما. يذكر أن درة تستعد للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تشارك في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.

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