خاص| المخرج تامر حمزة عن "فنون مصر": تجمعنا كيميا ونجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد المخرج تامر حمزة أن تعاونه مع شركة فنون مصر للإنتاج الفني في مسلسل "قيد عائلي" لم يكن التجربة الأولى التي تجمعه بهم خلال مشواره الإخراجي، موضحًا وجود كيميا بينه وبين "فنون مصر" نظرًا لنجاح التجربتين التي أنتجتهما الشركة وتولى إخراجهما.

قال حمزة، في تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، إن مسلسل "جبل الحلال" للفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز كان التجربة الأولى له مع "فنون مصر"، وعمل فيه مخرجًا منفذًا، ثم عمل أيضًا مخرجًا منفذًا لمسلسل "الأب الروحي" في جزئه الأول الذي كانت فكرته حاضرة قبل تصويره بـ4 سنوات، و"كنت متواجدًا معهم"، عندما كانت مجرد فكرة فقط.

وتابع: "خضت أول تجربة إخراجية لي بالجزء الثاني من "الأب الروحي"، ثم "قيد عائلي" الذي توافر فيه كل عناصر النجاح.

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ومفيش ممثل طلبته للمشاركة فيه ومجاش، وتمت الموافقة عليه بمجرد عرض السيناريو على الجهة المنتجة وكذلك وجود هذا الكم الكبير من الممثلين، حملني دوافع وطموحات كبيرة وطمع أكبر مما أتخيل لنجاح هذه التجربة".

عرضت قناة "دي إم سي"، بداية من الاثنين الماضي حلقات مجمعة للحلقات الأولى التي تم عرضها قبل شهر رمضان الماضي من "قيد عائلي" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، على أن يبدأ عرض الحلقات الجديدة من المسلسل، السبت المقبل.

يشارك في بطولة المسلسل: عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، غادة طلعت، ريم البارودي، إنعام سالوسة، صبري فواز، منة فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، أميره هاني، كريم عبدالخالق وغيرهم من النجوم وهومن إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.