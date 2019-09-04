بالصور.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها في حفل كبير أقيم مساء أمس، بأحد الأماكن المطلة على النيل، وحضره عدد من الأصدقاء المقربين في الوسط الفني.

وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر، والفنانة رانيا فريد شوقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري.

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ونشر عدد من الأصدقاء صورا وفيديوهات من الحفل عبر صفحاتهم بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة وهي تقف أمام تورتة عيد الميلاد وتلقت عددا من الهدايا.

وظهرت منة خلال الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا أحمر مكشوفا و"جينز".

الفنانة منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر عام 1983.