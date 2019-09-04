محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
احتفلت الفنانة منة فضالي بعيد ميلادها في حفل كبير أقيم مساء أمس، بأحد الأماكن المطلة على النيل، وحضره عدد من الأصدقاء المقربين في الوسط الفني.
وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر، والفنانة رانيا فريد شوقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري.
ونشر عدد من الأصدقاء صورا وفيديوهات من الحفل عبر صفحاتهم بموقع "إنستجرام"، وظهرت منة وهي تقف أمام تورتة عيد الميلاد وتلقت عددا من الهدايا.
وظهرت منة خلال الحفل بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا أحمر مكشوفا و"جينز".
الفنانة منة فضالي من مواليد 4 سبتمبر عام 1983.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.