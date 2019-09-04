ابنة هيفاء في جلسة تصوير بفستان الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

خضعت زينب نصر فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها ترتدي فستان زفاف، لصالح أحد بيوت الأزياء.

وعلقت: "ما عندي كلمة عنجد توصف جمال وروعة الفستان، حبيت كل شيْء كان رائع، وسعيدة جدا بالتعامل مع ناس راقية ومبدعة هالقد، وبتهتم بأدق التفاصيل".

"زينب" هي الابنة الوحيدة لهيفاء وهبي، وتربت في كنف والدها بعدما انفصل والداها، وهي متزوجة من رجل أعمال لبناني ولديها ابنتان، هما "رهف" و"دانييلا".