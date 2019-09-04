تراند اليوم : مفاجأة.. "شيرين" تعتذر عن الحفلات وتقيم بأمريكا من أجل الجنسية...

تتواجد المطربة المصرية "شيرين عبدالوهاب" حاليًا بالولايات المتحدة حيث تستعد لإنجاب مولودها، لتسهيل حصوله على الجنسية الامريكية.

وكانت "شيرين" نفت في بيان أمس إحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض.

وقالت إن ما تم تداوله عن الحفل لا أساس له من الصحة وإنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من روج لذلك .

وجاء ذلك بعد أن قررت "شيرين" التوقف عن إحياء الحفلات الغنائية منذ فترة لأسباب لم تفصح عنها.

وبدأت سلسلة الاعتذارات في الحفلات منذ مايو الماضي، عندما اعتذرت عن عدم المشاركة في مهرجان "موازين" الغنائي بالمغرب، وذلك دون إبداء أسباب واضحة.

Advertisements

وفي نهاية يونيو الماضي، اعتذرت عن عدم المشاركة في مهرجان قرطاج بتونس، وقالت لإدارة المهرجان أن اعتذارها يرجع لأسباب صحية.

ووفق تقارير صحفية، فإن شيرين توجهت إلى الولايات المتحدة منذ فترة للإقامة من أجل الولادة داخل الأراضي الأمريكية، حتى يسهل على مولودها الحصول على الجنسية الأمريكية.

فيما يقول مقربون منها إنها تعاني من مشاكل في الحمل كادت تؤدي إلى إجهاضها ما دفعها إلى المغادرة إلى الولايات المتحدة، لتبقي تحت ملاحظة فريق طبي متخصص لحين موعد الولادة.