ميغان ماركل تستعين بشركة علاقات عامة لتحسين صورتها العامة .. فهل ستنجح؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - أظهرت دوقة ساسيكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، حفيد ملكة بريطانيا،تمتعها بتفكير واقعي باستعانتها بشركة علاقات عامة لتحسين صورتها العامة وصورة زوجها الأمير هاري، بعدما أصبحت وزوجها موضع انتقادات عامة علنية من إعلاميين ومشاهير وسياسيين،اتهمتهما بالنفاق،لإعلانهما تأييدهما للأنشطة البيئية ثم سافرا أربع مرات بطائرات خاصة خلال 11 يوماً فقط،وتصدر هذه الطائرات كمية كبيرة من الإنبعاثات الكربونية الملوثة للهواء والضارة بالبيئة والمناخ، ولقنهما الأمير ويليام درساً، حين سافر وزوجته كيت وأطفالهما إلى قصر بالمورال بطائرة تجارية،ثمن تذكرة كل فرد أقل من 100 جنيه استرليني.



الشركة متخصصة بإدارة الأزمات ومثلت مايكل جاكسون وهارفي وينستاين

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،أن دوقة ساسيكس ميغان ماركل "38 عاماً" وظّفت شركة "صن شاين ساكس" العالمية Sunshine Sachs الرائدة في هوليوود،ومقرها في نيويورك، التي تساعد أبرز نجوم الفن في تحسين صورتهم لدى الجمهور، وكان مغني البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسون والمخرج والمنتج هارفي وينشتاين اللذين وجهت إليهما اتهامات جنسية مشينة عام 2015.

بالإضافة إلى مشاهير آخرين من أبرزهم: جنيفر لوبيز وسنوب دوج وبن إفليك وليوناردو دي كابريو وبون جوفي وناتالي بورتمان وجاستن تمبرليك.

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الشركة تستخدم السحر الأسود وفنون الظلام في عملها

ولم تسلم ميغان ماركل هذه المرة أيضاً من الانتقادات ،فأبرزت الصحف البريطانية كافة،بما فيها "ديلي ميل" و"ذا صن" ،عدم احترامها للبروتوكولات الملكية بإدارتها ظهرها للمستشارين والخبراء الملكيين المتمتعين بالخبرة الكافية بإدارة الأزمات والعلاقات العامة مما أصابهم بدهشة وصدمة كبيرين لفعلة ميغان هذه،واستعانتها بشركة أمريكية أجنبية،اتهمت باستخدامها: "السحر الأسود" و"فنون الظلام" ،و"وسائل غير تقليدية" لتحسين صورة عملائها .

ويوجد بالفعل مديرة علاقات عامة للعائلة الملكية البريطانية هي مديرة العلاقات العامة الدولية سارة لاثام، وكانت كبيرة مستشاري هيلاري كلينتون في حملتها الرئاسية 2016، وعملت مع الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في البيت الأبيض.

وقال أحد الموظفين في القصر الملكي إن تعاقد أحد أفراد العائلة مع شركة علاقات عامة أجنبية عالمية أمر غير تقليدي.

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وكانت قد عادت انتقادات لتتردد مجدداً حول رغبة ميغان ماركل بمعاملة الناس لها في بلد زوجها بريطانيا كنجمة مشهورة ،لا كأحد أفراد العائلة الملكية البريطانية،وخطوتها الجديدة بإدارة ظهرها لمستشاري القصر الملكي،وتعاقدها مع شركة أمريكية لتحسين صورتها، تأكيداً منها على ما قيل حول ذلك.

وبرر قصر باكينغهام الملكي هذا السلوك بقوله: استعان الأمير هاري وميغان بالشركة للترويج لمؤسستهما الخيرية الجديدة "ساسيكس،بعد استقلالهما عن المؤسسة الخيرية المشتركة السابقة مع الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخضعت الشركة التي استعانت بها ميغان ماركل لتحقيق عام 2015 لاستخدامها محررين مقابل أجر في تعديل صفحات ويكبيديا لعملائها،وحذف تعليقات سلبية عنهم.

ويعتقد وجود قلق كبير ينتاب ميغان ماركل بشأن تغير مشاعر الناس من ناحيتها بعد كشف الصحافة تفاصيل علاقتها المضطربة بوالدها توماس ماركل، والقصص المنتشرة حول علاقتها السلبية بويليام وكيت ميدلتون ونفاقها في قضية البيئة، إذ استقلت 4 طائرات خاصة خلال فترة أقل من أسبوعين،وارتدائها الجينز ومنع حراسها الحضور من تصويرها في بطولة ويمبلدون البريطانية للتنس،وإصرارها على خصوصية حفل تعميد طفلها الملكي آرتشي.

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