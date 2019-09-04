أثارت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة، حالة من الجدل وانتباه متابعيها بعدما نشرت صورة جديدة عبر حسابها على “إنستقرام”.

وظهرت شام خلال الصورة وهي تقف أمام جدار خشبي خاص بعيادة تجميلية. وعلقت عليها قائلة: “إنه فصل جديد من حياتي. أنا متحمسة جداً ومستعدة له مع محبتكم ودعمكم”. وعلقت أصالة قائلة: “يانور عيوني ويا قطعة من روحي ويا قلبي ويا ستي ويا أمي ويا بنتي ويا دنيتي يا شامي”.

وأضافت: “بحبّك وبحب صورتي بعيونك وبحب الدنيي زيادة بوجودك وأصلا ًأصلا ًأنتِ الدنيي يا بنتي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة الفنانة أصالة تثير الجدل بصورة جديدة وتعليق غامض على إنستقرام.. وهكذا جاءت ردة فعل والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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