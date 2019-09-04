جديد النزاع القضائي بين القصبي والسدحان.. تعرف على آخر تطورت القضية و تفاصيل الحكم النهائي

أصدرت الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالرياض حكمها في القضية المرفوعة من قِبل الفنان ناصر القصبي ضد الفنان عبدالله السدحان، الخاصة بفض الشراكة بين الفنانين في شركة “الهدف للإنتاج الإعلامي” بشكل قانوني .

وألزمت المحكمة ناصر القصبي بدفع مبلغ 120 ألف ريال لعبدالله السدحان، فيما ألزمت السدحان، مقابل ذلك، بالتنازل عن نصيبه في شركة “الهدف للإنتاج الإعلامي”، والاسم التجاري، والترخيص الإعلامي للقصبي.

كذلك، تضمَّن الحكم، أن يعيد السدحان للقصبي ثلاث سيارات خاصة بالشركة، وسيارة معدات، إضافة إلى وحدة الإنتاج.

وقال سعود الرمان، محامي الفنان ناصر القصبي ، وفقاً لمجلة “سيدتي” : إن موكله، ومنذ بداية الخلاف، لم تكن لديه النية للاتجاه إلى القضاء، لكنَّ الطرف الآخر لم يتجاوب معه للوصول إلى حل ودي”.

وأضاف “بعد أن ذهبنا إلى المحكمة، تم حل الخلاف بالصلح بين الطرفين، كما كان يرغب الفنان ناصر القصبي منذ البداية، وفق الشروط التي وضعها موكلي”.

يشار إلى أن الفنان عبدالله السدحان نشر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” تغريدة قبل أكثر من شهر حول هذا الموضوع، قال فيها: “اليوم تلقيت اتصالاً من مكتب المحامي عبدالعزيز المحيمد، يقول فيه إن الفنان النجم العظيم الرائع المبهر رفع دعوى علي، يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73 اللي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلة مروءة”.

يذكر أن “الهدف للإنتاج الإعلامي” هي الشركة التي كانت ملكيتها تعود إلى القصبي والسدحان، وأنتجا من خلالها مسلسلهما الأشهر “طاش ما طاش” على مدار سنوات طويلة.