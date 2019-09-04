غدًا.. الأوبرا تحتفل بالعام الهجري على مسرح الجمهورية

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بذكرى الهجرة النبوية حيث تقدم فرقة الانشاد الدينى فى مستهل موسمها الفنى 2019 – 2020 حفلاً بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك فى الثامنة الثامنة مساء الخميس 5 سبتمبر بمسرح الجمهورية.

يتضمن الحفل مختارات من الابتهالات والقصائد الروحانية لكبار الملحنين منها فرح المدينة لـ محمد الكحلاوي ، روح الوجود لـ أحمد عبدالله ، هجرة عم نورها - باب السما مفتوح لـ مرسي الحريري ، مولاي صلي وسلم لـ ماهر زين ، حبيبي يا الله

لـ عادل حسني ، يارب صلي علي الحبيب محمد لـ الشيخ سيد موسي ، أول لما نبدي القول لـ عمار الشريعي ، كن مع الله لـ رشيد غلام ، القلب يعشق لـ رياض السنباطي وأسماء الله الحسني لـ سيد مكاوي بالاضافة الى طلع البدر علينا من التراث الدينى .. اداء المنشدون تامر نجاح ، أشرف زيدان ، حسام صقر ، حاتم زايد ، أحمد العمري وأحمد نافع .

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني أسسها الموسيقار الراحل عبد الحليم نويره عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، وكان الهدف من إنشائها هو الحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار وتولى قيادة الفرقة بعد رحيل المايسترو عبد الحليم نويره كل من عبد المنعم حريري ويسرى قطر والمايسترو صلاح غباشى وأخيرا المايسترو عمر فرحات ، قدمت الفرقة عروضها في جميع محافظات مصر تقريبا ولاقت نجاحا كبيرا واشتركت في أكثر من مهرجان دولي للإنشاد الديني منها مهرجان موسيقى الأديان لدول حوض البحر المتوسط بمرسيليا (فرنسا) ومهرجان الغناء والمديح بالمملكة المغربية بمدينة الرباط ومهرجان الموسيقى والإنشاد ببولندا وحققت نجاحا باهرا كما لاقت استحسان الجمهور والنقاد .