الأوبرا تختتم المهرجان الصيفى فى الإسكندرية ودمنهور

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات مهرجانها الصيفى فى الإسكندرية ودمنهور الجمعة 6 سبتمبر حيث يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم حفلا فى الثامنةمساء على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية " يتضمن كوكبة من أعماله الجماهيرية إلى جانب عدد من الغنائيات التراثية التى اشتهر بتقديمها .
وفى نفس الموعد على مسرح أوبرا دمنهور يقام حفل لفريق بغدادى بيج باند بقيادة المايسترو الدكتور مجدى بغدادى يتضمن مختارات من أشهر مؤلفات وأغانى الجاز العالمية إضافة إلى مجموعة من الحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب الجاز .
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