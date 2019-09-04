الكافيار الأسود… لماذا يقترض الناس من البنوك لشرائه؟

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يعتبر الكافيار الأسود طبقًا ملكيًا وفاخرًا في روسيا، والذي يبدو للبعض أحد المقبلات الغالية الثمن ورمزاً للرفاهية التي تقدم في المطاعم الفارهة.

وبعض الروس مستعدون لصرف جميع أموالهم أو حتى الاقتراض لشراء الكافيار الأسود، خاصة في المناسبات والاحتفالات كعلامة على الرخاء والثراء

يستخرج الكافيار والذي يطلق عليه اسم الذهب الأسود من بعض أنواع الأسماك، مثل سمك الحفش والذي يوجد بوفرة في بحري قزوين والبحر الأسود.

سبب تكلفته العالية

يعتبر الكافيار الأسود أغلى بكثير من الكافيار الأحمر بسبب ارتفاع ثمن سمك الحفش النادر والمهدد بالانقراض، حيث يبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الكافيار الأسود حوالي 1000 يورو.

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والسبب الآخر لارتفاع سعر الكافيار الأسود هو قلة عدد مرات التفريخ لأسماك الحفش، والتي تفرخ ثلاث مرات فقط خلال دورة حياتهم والتي قد تصل إلى 60 عاما.

فوائد الكافيار

يحتوي الكافيار الأسود على أحماض أوميغا 3 الدهنية غير المشبعة والتي لا تسبب في زيادة الوزن بل على العكس يتم الاحتفاظ بها على شكل الميتوكوندريا في خلايا الجسم، وتتحول إلى مصدر للطاقة.

بالإضافة إلى ما سبق يساعد الكافيار الأسود على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين الدورة الدموية، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتحسين الذاكرة كما يساهم في تحسين عمل الجهاز التناسلي.

سبوتنيك