سالم الهندي: لسنا طرفاً في أزمة اعتزال إليسا

أشار الرئيس التنفيذي في شركة "روتانا" سالم الهندي إلى أن الفنانة إليسا ستقدم الألبوم الأخير مع "روتانا" وبعدها يتمنى ان تجدد العقد مع الشركة، مؤكدا ان لا غنى للشركة عنها، وأنها هي لا تستغني بدورها عن الشركة.

وقال الهندي في تصريح لبرنامج "ذا انسايدر" ان الشركة حريصة على تقديم الدعم لفنانيها، وانه التقى اليسا في لندن، وفضفضت له عن مشاكل تتعرض لها من اطراف اخرى وليست من روتانا.

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وأوضح الهندي إلى أن "روتانا" ليست طرفاً في أزمة اعتزال الفنانة.

وعن سبب عدم ردها على تغريدته بشأن رفضه اعتزالها، أوضح أنها أكدت له أنها أقسمت له بأنها لم تشاهد التغريدة.

كما كشف أنه التقى بها في لندن وتناولا العشاء وضحكا معاً وإتفاقا على مشاريع جديدة، وأنه سوف يأتي إلى بيروت قريباً لسماع أغاني ألبومها الجديد.