نجوى كرم تتحدث عن كواليس كليب "بعشق تفاصيلك" وهذا ما كشفته

انتهت الفنانة نجوى كرم بالتعاون مع شركة "روتانا" من أول فيديو كليب مباشر تم تصويره وإنجازه على الهواء مباشرة ، من أكثر من مكان وفي وقت .

نجوى كانت قد أعلنت عن مشروعها عبر تصريح جاء فيه "من زحلة لكل لبنان.. ومن لبنان لكل العالم، نقدم هذا الكليب الذي يحمل رسالة بها حب وفرح.. لأن الفرحة بتلبقلنا".

وقد حملت أغنية نجوى التي تم تصويرها، من إنتاج "روتانا" واخراج وليد ناصيف، عنوان "بعشق تفاصيلك".

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وعلى مدى أيام، تصدّر هاشتاغ "نجوى كرم من كل لبنان" موقع "تويتر"، وأثار تساؤلات حول طبيعة العمل الذي ستقدّمه نجوى مع المخرج وليد ناصيف، وقد اعتمدت الفنانة سياسة التشويق، فنشرت في البداية صورة لها على "تويتر" منذ أسبوع ، وعلقت عليها قائلة :" نحنا جاهزين، 48 ساعة ونلتقي"، منوهة عن فيديو كليب جديد في إطار وقالب غير تقليدي وربما هو الفريد من نوعه في منطقتنا، حيث اعتمد على التصوير عبر الهواء مباشرة من خلال تواجدها في مدينة " زحلة "، ليشاهدها جمهورها عبر النقل الفضائي الحي من كافة المناطق كي تشاركهم فرحتها، وكذلك تلقي ردود أفعالهم فور اللحظات الأولية لانطلاق التصوير وهو الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ الفيديو كليب بالوطن العربي.



المخرج وليد ناصيف: خلطة رائعة

المخرج وليد ناصيف في تصريحات خاصة، تحدث عن كواليس كليب الجديد "بعشق تفاصيلك"، قائلا :" الأجواء كانت أكثر من رائعة بالنسبة لي وللمطربة نجوى كرم، ونحن نشعر بالسعادة البالغة والرضا التام عن عملنا، حيث أننا قمنا بتلك اللقطات الحيّة والحقيقية كي تعمّ الفرحة بلبنان ونشارك الناس سعادتهم الذين يتذوقون الفن الحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى".



وتابع ناصيف:" كل شيء نقوم به هو من أجل الجمهور نفسه، وبالفعل كانت لدينا الرغبة في القيام بشيء جديد، خاصة واذا كان هذا العمل يرتبط بفنانة كبيرة في حجم "شمس الأغنية اللبنانية" التي أصبحت " تريند " فور التنويه عن هذا العمل الفنّي تحت شعار : نجوى كرم من كل لبنان".

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وأوضح ناصيف الكثير من الأمور المتعلقة بكواليس الكليب الجديد، قائلا :"شعرت بالتفاعل الكبير فور نشر مقطع فيديو على "تويتر" من منطقة الروشة في بيروت، وتدشين هاشتاغ مبني على فكرة معينة نتشاركها مع كل لبناني ونقول لهم نحن نصور كليب بالتزامن مع إطلاق أغنية جديدة وحصرية لنجوى بعنوان " بعشق تفاصيلك" وبالمناسبة كانت خلطة رائعة".



نجوى كرم: 4 دقائق لها مفعول السحر



من جانبها، بدت نجوى كرم مرتاحة بنتائج تصوير "بعشق تفاصيلك" ، مشددة: "رسالتي هي الفرحة والحب " .. وأعربت عن حجم المسؤولية الكبيرة التي واجهتها في العمل، والتي شبهتها بالجبال الملقاة على عاتقها خاصة عندما تكون على الهواء مباشرة وعلى مرأى ومسمع من كل الناس الذين تكنّ لهم كافة مشاعر الحب والإحترام من خلال تقديم فن راقي يليق بهم، على حدّ قولها.

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وفي خضمّ عشقها للبنان أكّدت نجوى ان حرصها على تنفيذ هذا الكليب تزامنا مع "ذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير"، منوهة أن الأغنية عاطفية وليست وطنية ، مضيفة أنها كانت تجربة أكثر من رائعة ومفضلة الى قلبها خاصة مع التفاعل الضخم من الجمهور المحب لها والذي كان متواجدا خلال جلسات التصوير.



وحول الفكرة الإستثنائية التي صاغتها مع "روتانا" والمتعلقة بالتصوير على الهواء مباشرة، تقول نجوى : "حقا إنه أمرا رائعا أن تكون أغنية مدتها 4 دقائق ولكن لها مفعول السحر، أن تنتشر بشكل كبير بين كل الناس بدون عمل مونتاج وإجراء تغيير للملابس ، والخروج من نمط القصص التقليدية المتداولة في الفيديو كليبات، ولا يمكن أن نغفل الفرحة التي عشناها مع إنطلاق الأغنية وبثها لأول مرة". وختمت نجوى حديثها لمكتب "روتانا" الاعلامي، قائلة : "أتمنى من كل قلبي أن ينال هذا الكليب الذي قدمناه أنا وروتانا إعجاب كل الناس بعد أن أخذ منّا الكثير من الوقت والمجهود لكي نستطيع بشكل مباشر وعفوي الظهور بصورة لائقة".



