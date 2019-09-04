أصالة تردّ على هجوم أحلام: الخصام يكشف سوء الخلق

ردّت الفنانة أصالة على زميلتها أحلام، التي هاجمتها في مقابلة مع برنامج MBC تراندينغ، ووصفتها بالمنافقة، وكتبت تغريدة دون أن تسميها، وجاء في التغريدة "حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب،همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّة، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.".

التفاعل مع تغريدة أصالة كان كبيراً، فتساءل البعض هل انتهت المعركة هنا أم أنّ أحلام تجهّز رداً نارياً، في حين رأى البعض الآخر أنّ أصالة أكدت ما ذكرته زميلتها من أن لا تجرؤ على تسميتها.

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وكانت أحلام قد شنّت هجوماً صاعقاً على زميلتها أصالة، ووصفتها بالثعبان، وقالت إنها منافقة، تحرض جمهورها لشتمها، ثم تجلس جانباً وتتخذ وضعية المرأة الجميلة المسالة، الني لا علاقة لها بالحروب التي تخاض.

ووجهت أحلام عبر برنامج MBC TRENDING رسالة إلى زميلتها قالت فيها "أقله أنا أجرأ منك أسمي الأمور بمسمياتها" في إشارة إلى أنّ أصالة تتهم مطربة خليجية صديقة فجر السعيد بتحريض هذه الأخيرة ضدها وقالت "الكل يعرف أن فجر توأمي، لكن أصالة لا تملك الجرأة لتسميتي"، وأكدت أحلام أن فجر تكتب ما تكتبه عن أصالة دون أي توجيه من أحد.

رد اصالة

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وصعدت هجومها على زميلتها، وقالت إنها كالثعبان، وإن حجمها بالنسبة إليها هو بلوك، وأكدت أن لسانها طويل، إلا أنّها لن ترد على زميلتها لأنها ردت بالبلوك وانتهى الموضوع.

يذكر أن مشاكل أصالة وأحلام ليست وليدة اليوم، فالعلاقة بين النجمتين لم تكن يوماً ودية، وعلاقتهما تتسم بالمشحانات، وما حصل بينهما من مصالحات وخلافات ثم مصالحات، أكّد أنّ الفنانتين تكنان لبعضهما مشاعر مختلطة، بين الرغبة في التقارب، وعدم الثقة المتبادلة.

فبعد فترة من المصالحة بينهما والمحبة المتبادلة أمام الجميع، عادت المشكلات مرة أخرى بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة، وهذه المرة انتهت بالبلوك.

فبعد أن غردت أصالة متمنية الشفاء للإعلامية فجر السعيد ومؤكدة أنها لا تحمل في قلبها تجاهها أي ضغينة، علقت أحلام على تغريدتها وأشادت بموقفها، واكدت انها تحبها من كل قلبها، ردت أصالة على تغريدة أحلام، مشيرة إلى أنها متأكدة من حبها لها، ولكنها تساءلت "ليش مرات بتجاكريني"، وموضحة أنها تشعر بالإستغراب من مواقفها التي تتأرجح بين "الساخنة والباردة" طوال 25 عاماً الماضية، متمنية أن يحفظها الله والشفاء لكل مريض.

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احلام غضبت من تعليق اصالة وحذفت تعليقها ولدى سؤالها عن سبب الحذف،

ردت أحلام على متابع قال لها: "ليش مسحتي تعليقك من بوست أصالة؟، وقالت له: "ومطربتكم "بلوك" يلا خلّوا تويتر ينتعش اليوم بالملكة يا حثالة"، في إشارة منها إلى أنها حذفت أصالة من حسابها على "تويتر".

وتابعت أحلام في تغريدة اخرى: "ومسحت البوست لأني تحسفت اني اصلاً كتبته ما ادري ان الحقد واااصله مراحلها الاخيره عرفتي ليش يا حثاله ويا ليت ترفعين على قضيه عشان اشوف وجهك الجزمه ومن اليوم ورايح هذا سقف الحديث معاكم يلا حيوانات".



