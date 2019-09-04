بالصور: زينب ابنة هيفاء وهبي بفستان الزفاف من جديد

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، صورتين لها بفستان الزفاف، وبدت شبيه الشبه بوالدتها، وأثارت الجدل حول أسباب نشر الصورتين.

الصورة الأولى نشرتها أمس عبر حسابها على "انستقرام" وعلقت عليها "قالت نعم وعاشا حياة سعيدة إلى الأبد".

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وأضافت: "بتمنى للجميع السعادة من كل قلبي. ما عندي كلمة توصف جمال وروعة الفستان. عن جد هيدا فستان أحلامي".

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وقد اعتقد كثيرون أن زينب تشارك المتابعين صورة من زفافها الذي أقيم قبل تسع سنوات، إلا أنها عادت ونشرت صورة ثانية لها تظهر وجهها بوضوح وهي ترتدي الطرحة والتاج.

وشكرت زينب كل من اهتمّ بإطلالتها دون أن توضح أسباب التقاط الصور، إلا أنّها كانت قد أعلنت الشهر الماضي، عن تعاون سيجمعها بالمصممة نورا العبد الله، لتعود وتنشر اليوم صورة الفستان الذي يحمل توقيع نورا، في تعاون بينهما.

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يذكر أن عمل زينب في الإعلانات ليس جديداً، إذ سبق أن كانت الوجه الإعلاني لمركز تجميل في الكويت، حيث تقيم مع زوجها وابنتيها منذ زواجها.