حسام حبيب ينفي حمل شيرين عبد الوهاب وغيابها لغز

حسم الفنان حسام حبيب الجدل الذي أثير حول حمل زوجته المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، وسفرهما إلى أمريكا لاستقبال مولودهما الأول، تمهيدا لمنحه الجنسية الأمريكية، وأكّد أن كل ما كتب في هذا الإطار مجرد شائعات.

وقال حبيب في مكالمة هاتفية مع برنامج " إي تي بالعربي"، إنهما كانا في لندن وليس في أمريكا كما أشيع.

ورفض حبيب الإجابة على السؤال الخاص بأسباب غيابها عن الحفلات والمهرجانات الغنائية في صيف 2019، وسر ابتعادها عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما أثار خوف محبي شيرين، الذي تساءلوا عن سبب غيابها المريب.

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يذكر أن المكتب الإعلامي للشيرين عبد الوهاب، أصدر بالأمس بيانًا، نفي فيه ما تردد عن قيام المطربة المصرية بإحياء حفل غنائي في العاصمة السعودية الرياض، وجاء في البيان: عن ما ورد حول إقامة الفنانة #شيرين_عبد_الوهاب لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة.

شيرين عبد الوهاب الغائبة منذ فترة طويلة عن الأنظار تردد أنها متواجدة حاليا في أمريكا لوضع حملها من المطرب حسام حبيب، ولكنها لم تحسم الأمر واكتفت بإصدار توضيح عبر شقيقها أكدت فيه أنها بصحة جيدة، إلا أنه رفض أيضاً توضيح سبب غيابها.

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