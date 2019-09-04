أزمات واجهت منه فضالي أبرزها علاقتها بمحمد فؤاد

تحتفل الفنانة منة فضالي اليوم بعيد ميلادها الـ36. وهي من مواليد القاهرة عام 1983 وبدأت حياتها الفنية عندما قدمتها والدتها للمخرج مجدي أبو عميرة وأعطاها أحد الأدوار في مسلسل أين قلبي عام 2002. وبعدها توالت أعمالها الفنية، وفيما يلي سنقدم أبرز المشاكل التي تعرضت لها منه فضالي.

من أشهر الأزمات التي واجهت منه فضالي هي علاقتها بالمطرب محمد فؤاد، وذلك بعد انتشار صورة غير لائقة لهما أثناء احتفالها بعيد ميلادها عام 2011. ورغم اعتذارها عن هذه الصورة، إلا أن محمد فؤاد صرح بأنه نادم على حضور عيد الميلاد.

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علقت منة على قضية النسب التي رفعتها الفنانة زينة على الفنان أحمد عز، وكانت المفاجأة دفاعها عن عز، وأكدت خلال لقائها مع الإعلامي عمر الليثي أنها تثق في عز وحقه عليها كصديق أن تقف بجانبه، خاصة بعد أن أقسم عز عدة مرات بأنه بريء من هذه التهمة، وبعد هذه التصريحات تعرضت منة لانتقادات كبيرة.

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في 2013 تعرضت منة لهجوم من بلطجية وقاموا بسرقة سيارتها وهاتفها، لكن انتشر وقتها خلال السوشيال ميديا أنها تعرضت لحادث اغتصاب، وهو ما نفته منة خلال لقائها مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة، مؤكدة أنها تعرضت للضرب فقط.

كغيرها من الفنانين تشارك منة جمهورها بصور لها على الإنستقرام، لكن صور منة بالمايوه تثير جدلاً كبيراً بين جمهورها، خاصة أنها تكشف عن جزء كبير من جسمها.

من ضمن الأزمات التي تعرضت لها منة فضالي هو الهجوم عليها بعد إعلانها زواجها من الملحن محمد ضياء دون علم والدتها وانفصالها عنه بعد زواج استمر 7 أشهر فقط.



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