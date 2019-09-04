مايا نصري تعود للساحة الفنية هل اختلفت ملامحها كثيراً؟

سافرت الفنانة اللبنانية مايا نصري إلى العاصمة المصرية «القاهرة» من أجل تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «ريما»

الفيلم بطولة: مايا نصري، محمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسي، أحمد إمام، مي سليم، منى جمال، بالإضافة إلى انضمام نجوم جديدة مثل: صلاح عبدالله وميدو عادل ومحمد علي رزق كضيوف شرف آخرين داخل الفيلم، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.

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«ريما» هو فيلم ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق تدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى الغيب وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة لها أم لعنة على أقرب الناس إليها؟.

وقد أعربت الفنانة مايا نصري عن سعادتها بالوجود في مصر لتصوير فيلمها السادس في مشوارها الفني مع منتج صاعد بقوة مثل عمرو طنطاوي ومخرج مبدع مثل معتز حسام ونوعية أفلام جديدة لم تخض تجربتها من قبل، نابعة من عقول شابة تسعى إلى إثبات ذاتها.

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وأضافت مايا: أنها تلعب شخصية تدعى «مي» وهي سيدة أعمال، متزوجة من الفنان فراس سعيد والذي صورت معه أول مشاهدها داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة.

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الجدير بالذكر أن فيلم «ريما» قد بدأ تصويره قبل إجازة عيد الاضحى في بلاتوه الحارة الشعبية بسأتوديو مصر واستكمل التصوير منذ أيام، ومن المقرر عرضه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.