أسيل عمران: أنا طلبت إضافة مشهد القبلة لزميلي في مسلسل «ماذا لو»

حالة من الجدل أثارتها الممثلة السعودية أسيل عمران، بسبب مشهد قبلة الرأس، الذي أدته خلال أحداث مسلسل «ماذا لو»، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

وخلال لقاء لها في برنامج The Insider بالعربي، الذي يعرض على شاشة قناة «دبي» من كواليس تصوير مسلسل «إجازة»، قالت أسيل عمران إن الدراما لا يمكن إرضاء الجميع من خلالها.

أما عن مشهد تقبيلها لزميلها في المسلسل على جبينه، صرحت أسيل بأنه كان ملائماً وفي موقعه الصحيح، واعترفت بأن مشهد القبلة لم يكن موجوداً بالنص، ولكنها هي من أضافته.

وأشارت أسيل إلى أن القبلة قد تعبر عما لا يمكن قوله بالكلام، في مشهد انفصال حبيبين بعد 6 سنوات من الارتباط؛ لافتة إلى أن ذلك اختصر الكثير من المشاعر.

وأضافت أن بعض المشاهدين قد يرون أن المشهد كان بارداً، ويحتاج إلى إظهار الرومانسية بطريقة أكثر واقعية، وأن آخرين قد يشيرون في المقابل إلى أنه لا يمكن تخطي الحدود في هذا الإطار.

وتنشغل أسيل حالياً بتصوير دورها في مسلسل «إجازة»، مع الفنان تركي اليوسف.

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