كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” رانيا محمود ياسين ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة خاصة بها . وكتبت في تعليقها على الصورة : ” مساء الفل على كل الحلوين ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين تسب أحد المتابعين على إنستجرام : ” متحملة تتهزقي كل شوية يا عديمة الدم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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