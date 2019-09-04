شاهد .. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها ال 36 برفقة أصدقائها وعددا من النجوم

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” بعيد ميلادها ال 36 في حفل أقيم مساء أمس بأحد الأماكن المطلة على النيل .

وشهد الحفل حضور عددا من اصدقاء منة فضالي بالإضافة إلى عددا من نجوم الوسط الفني .

وجاء من بين هؤلاء الفنانين كلا من : أحمد زاهر ولقاء سويدان ونيقولا معوض ورانيا فريد شوقي وعبير منير .. بالإضافة إلى مصمم الأزياء هاني البحيري .

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا من الاحتفال .. وشكرت كل من شاركها الاحتفال بعيد ميلادها على الحضور وسعادتها بوجودهم .

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