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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 03:54 مساءً - احتفلت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” بعيد ميلادها ال 36 في حفل أقيم مساء أمس بأحد الأماكن المطلة على النيل .
وشهد الحفل حضور عددا من اصدقاء منة فضالي بالإضافة إلى عددا من نجوم الوسط الفني .
وجاء من بين هؤلاء الفنانين كلا من : أحمد زاهر ولقاء سويدان ونيقولا معوض ورانيا فريد شوقي وعبير منير .. بالإضافة إلى مصمم الأزياء هاني البحيري .
ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورا من الاحتفال .. وشكرت كل من شاركها الاحتفال بعيد ميلادها على الحضور وسعادتها بوجودهم .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها ال 36 برفقة أصدقائها وعددا من النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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