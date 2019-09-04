لمحبي نادين ن. نجيم… إقرأوا هذا الخبر

احتفل جمهور النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بوصول صفحتها على موقع انستغرام إلى أكثر من 9 ملايين متابع.

نادين التي تحظى بنجومية عربية واسعة، أصبحت محط أنظار الجميع من المحيط إلى الخليج خصوصًا بعد نجاح مسلسلاتها الرمضانية في السنوات الأخيرة.

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وتعتبر اليوم نادين الممثلة العربية الأكثر متابعةً عبر الإنستغرام متفوقةً على جميع الممثلات في لبنان وسوريا ومصر والخليج العربي.

ويُعتبر ما حققته نادين على صعيد التمثيل إنجازًا كبيرًا، خصوصًا أن الغالبية العظمى كانت تعتقد أنّ الممثلة اللبنانية لا يُمكن أن تصبح نجمة عربية، وهذا ما كسرته نادين، واستطاعت أن تتفوق وتحصد اعجاب الملايين في العالم العربي.

نذكر ان المنتج صادق الصبّاح كان قد زفّ خبراً، حيث أعلن في تغريدة أن فريق عمل صبّاح اخوان يعقد حالياً جلسات مكثفة لإستكمال خارطة أعمال الشركة الرمضانية. وستجمع الشركة مرّة جديدة النجمة نادين ن. نجيم والنجم قصي خولي في عمل من إخراج فيليب أسمر في رمضان 2020.

نذكر ان نادين ن. نجيم، قصي خولي، اخراج فيليب اسمر كانوا قد اجتمعوا في رمضان 2019، بمسلسل “خمسة ونص” تأليف ايمان السعيد، انتاج شركة الصبّاح للاعلام.