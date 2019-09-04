Sep 04, 2019
بعد ان وصل الخلاف بين كل من النجمتين السورية أصالة نصري والاماراتية احلام، الى ذروته في الأيام الماضية إثر الهجوم الذي شنته الأخيرة على أصالة، واصفة إياها “بالثعبان”.
أصالة التي التزمت الصمت في الساعات الماضية عقب تصريحات احلام النارية تجاهها، خرجت عن صمتها حيث اعتبر البعض أنها ردّت بطريقة غير مباشرة على الموضوع المتداول، بعد ان غردّت عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر بمنشور، مؤكدة فيه أن كل إناء بما فيه ينضح.
وقالت اصالة: “حسن التّصرّف يأتي منّ طيب الأصل، والخلاف والاختلاف وارد، والمتجاوزين لحدود الأدب، همّ ذاتهم المنافقين المغالين في التّعبير عن مشاعر حبّ وهميّه، يكشفهم سوء خلق في الخصام، واليوم لا أحد مجهول للجميع، ويُعرف الإنسان بالغضب، فكلّ إناء بما فيه ينضح.”
وكانت احلام قد حذفت اصالة من قائمة المتابعين لديها وذلك على خلفية خلافهما بسبب الاعلامية فجر السعيد التي تعرضت لأزمة صحية مؤخراً. لقراءة تفاصيل الخلاف بالكامل: أحلام تصف أصالة بالثعبان في أعنف هجوم عليها
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما نعتتها بالأفعى، أصالة تخرج عن صمتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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