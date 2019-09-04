بُورش بـ 488 ألف دولار من تريستان تومبسون لكلوي كارداشيان.. هل تسامح خيانته؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في محاولة من جانبه لإعادة كسب ود حبيبته السابقة كلوي كارداشيان، اشترى نجم كرة السلة تريستان تومبسون لها سيارة بورش سعرها 400 ألف استرليني (نحو 488 ألف دولار) بناءً على نصيحة من صديقه المغني دريك.

واستقر تريستان الذي سبق له خيانة كلوي مع صديقة العائلة جوردان وودز على تلك الهدية القيمة التي يعتقد أنها سيارة طراز 911A بعدما طلب منه صديقه دريك أن يقوم بمبادرة قوية لمصالحتها.

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وقال أصدقاء مقربون من تريستان إنه وفور إرساله السيارة لكلوي، فقد تلقى دعوة منها لحضور وجبة عشاء تعرف باسم "تاكو الثلاثاء" في القصر الذي تعيش فيه، ليبدو من المؤشرات الأولية أن الأمور بينهما باتت على بعد خطوة واحدة فقط من العودة لما كانت عليه من قبل.

ونقلت صحيفة "ذا صن" بهذا الخصوص عن مصدر مقرب من النجمين قوله: "هناك علاقة صداقة قوية تربط تريستان بدريك ودائمًا ما يستشيره في كل ما يخص محاولاته للعودة إلى كلوي، وقد أخبره دريك بأن يخرج من دائرة الأشياء التي قد تمنعه من كسب ود كلوي مرة أخرى".