شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرحه الشهر الجارى.. تريلر جديد لـ فيلم Hustlers والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم " Hustlers " عن تريلر جديد للعمل الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية جنيفر لوبيز ونجمة الراب الشهيرة كاردي بي .
ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض الأمريكية، وبعض الدول حول العالم في 13 سبتمبر من الشهر الجارى.
ويدور الفيلم المستوحى من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores"، حول مجموعة من راقصات نادى للتعرى، الذين يجتمعون معا للاستفادة من عملاء وول ستريت.
فيلم " Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا ، و شارك جنيفر لوبيز و كاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من ابرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريور وكيكي بالمر وليزو وغيرهم.
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