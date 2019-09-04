شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحلق شعره "زيرو".. وزوجته: "قمر فى كل حالاتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم تامر حسنى، جمهوره بلوك جديد وقد استغنى عن شعره، وأبدى عدد من متابعيه إعجابهم بإطلالته الجديدة ولكن البعض أبدى استغرابهم الشديد بطلته.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "حسيت في أول صورة نزلتها اني شبه نفسي في مسلسل آدم و عمر و سلمى 3 فتجرأت أكتر و اديتها موس و رزقنا على الله عشان بس يبقى في اختلاف و تجديد"، وعلقت الفنانة بدرية طلبه على صورته قائلة: "قمر فى كل حالاتك ربنا يبارك فيك".

وفى صورة أخرى كتب تامر عليها قائلا:" موس بزيادة"، لتدخل زوجته بسمة بوسيل وتعلق على الصورة، قائلة:" أنا نفسى مش عارفه أشيل الموس من ايده بس اللوك الجديد ده المفضل عندى نعيمن يا حبيبى، و قمر فى كل حالاتك".

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وعلى الجانب الآخر، يحيي النجم تامر حسنى حفلاً غنائيا باستاد القاهرة الدولى يوم 13 سبتمبر الحالى، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين، كما من المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، خاصة أن تامر من النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة تحديداً فى حفلات "اللايف".

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً بمدينة العلمين الجديدة، احتفالا بمرور 15 عامًا على أول ألبوم غنائى له في مسيرته الفنية، وشارك فى الحفل الفريق الإسبانى العالمى جيبس كينج، حيث قدم الفريق أغانى تامر وقاموا بعزف أغانيه أمام الجماهير.



تامر حسنى