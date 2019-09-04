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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جيسون ديرولو يطلق كليب " Too Hot" من إخراجه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اسبوعين من اطلاق النجم العالمي جيسون ديرولو اغنية " Too Hot " التي حققت نجاح كبير، اطلق جيسون الكليب الخاص بـ " Too Hot" و الذي قام هو بإخراجه ، و هو من انتاج كاميرون دين .
وخلال الساعات الاولي من اطلاق كليب " Too Hot" استطاع ان يحقق ما يقر من 500 الف مشاهدة علي موقع " يوتيوب" .
يذكر أن جيسون ديرولو بدأ مسيرته الفنية فى 2006 واستطاع أن يضع بصمة مهمة فى عالم الغناء، ومن أبرز الأغنيات التى قدمها خلال مسيرته الفنية "in my head " و"ridin' solo" و"if i'm lucky"، وغيرها.
جيسون ديرولو
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