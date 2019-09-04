- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو والصور كليب No Se Me Quita لريكي مارتن ومالوما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب " No Se Me Quita " للنجم العالمي ريكي مارتن و المغني الشهير مالوما نجاح كبير فور إطلاقه حيث حصد سلسلة من عبارات الاشدة من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من مختلف الأعمار حول العالم ، وهو العمل الذي حمل اجواء صيفيه ممتعه نقلها النجمين بطريقة مميزة .
حقق كليب " No Se Me Quita " علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " أكثر من 10.2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع بعض نجوم الغناء العالمين.
من الكليب الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو والصور كليب No Se Me Quita لريكي مارتن ومالوما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.