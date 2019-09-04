فن ومشاهير

شاهد بالفيديو والصور كليب No Se Me Quita لريكي مارتن ومالوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  حقق كليب " No Se Me Quita " للنجم العالمي ريكي مارتن و المغني الشهير مالوما نجاح كبير فور إطلاقه حيث حصد سلسلة من عبارات الاشدة من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من مختلف الأعمار حول العالم ، وهو العمل الذي حمل اجواء صيفيه ممتعه نقلها النجمين بطريقة مميزة .

حقق كليب " No Se Me Quita " علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " أكثر من 10.2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع بعض نجوم الغناء العالمين.

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من الكليب الجديد (1)
من الكليب الجديد

 

من الكليب الجديد (2)

 

 

من الكليب الجديد (3)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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