شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو والصور كليب No Se Me Quita لريكي مارتن ومالوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب " No Se Me Quita " للنجم العالمي ريكي مارتن و المغني الشهير مالوما نجاح كبير فور إطلاقه حيث حصد سلسلة من عبارات الاشدة من قبل المعنيين بالموسيقي والغناء من مختلف الأعمار حول العالم ، وهو العمل الذي حمل اجواء صيفيه ممتعه نقلها النجمين بطريقة مميزة .

حقق كليب " No Se Me Quita " علي موقع الفيديو الشهير "يوتيوب " أكثر من 10.2 مليون مشاهدة خلال 5 أيام فقط وهي نسبة مشاهدة عالية بالمقارنة مع بعض نجوم الغناء العالمين.

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