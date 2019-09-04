شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة يحيى حفلا غنائيا فى الزمالك..الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب الشعبي أحمد شيبة حفل غنائى فى أحد أماكن السهر بالزمالك اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة، ومنها أغنيته الشهيرة "العب يا زهر".

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان بعنوان " سيبونا بقى في حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.