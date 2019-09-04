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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هكذا احتفلت منة فضالى بعيد ميلادها مع أصدقائها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة منة فضالى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعيد ميلاد ميلادها فى أحد أماكن السهر على النيل بالقاهرة بحضور أصدقائها من خارج الوسط الفنى وبعض الفنانين المقربين لها منهم لقاء سويدان ونيكولا معوض وعبير منير.
وتصور منة هذه الأيام مشاهدها الأخيرة فى الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلى" الذي سيعرض على شاشة dmc يوم السب المقبل، وذلك بعد عرض الجزء الأول من 25 حلقة قبل حلول شهر رمضان الماضى، ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من الفنانين وهو تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.
احتفال منة فضالى بعيد ميلادها
منة فضالى ونيكولا معوض
عيد ميلاد منة فضالى
منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها
منة فضالى تحتفل بعيد ميلادها
منة فضالى فى عيد ميلادها
منة فضالى فى عيد ميلادها
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