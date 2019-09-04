شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمد رضا يتسلم تكريم محمد رضا في مسرحية "سينما مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المخرج المسرحي خالد جلال، اسم الفنان الراحل محمد رضا بحضور أبنه أحمد محمد رضا ، عقب عرض مسرحية "سينما مصر" بمركز مسرح الابداع، حيث اعتاد يومياً على تكريم نجوم السينما المصرية سواء من هم على قيد الحياة أو الذين رحلوا.





كما قال أحمد محمد رضا، نجل الفنان الراحل محمد رضا، إن سعيد بهذا التكريم لوالدى عن عطائة وماقدم في أعمال خلال مسيرة الفنية، وبالإخص هذا تكريم من فنان ومبدع خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي عن مسرحية "سينما مصر"، وأضاف أن أداء الشباب الواعد في مسرحية سينما مصر، بفن راقي ولنا الأمل في أن نشاهد من جديد فن هادف، واتمنى أن يواصل هذا نجاحات في هذا مشروع.

عرض " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبد المحسن وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا فهمي وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ورباب القعيد وربيعة رفيع ومايا ماهر وريهام الشنواني وشيماء عباس ومحمد عبده وهالة مرزوق وأحمد فوزي ومروة عيد وباهر النويهي ونورهان المرحومي ونيهال فهمي وحسن عبد الله وريهام محيي وزياد زعتر ومحمد عربي وأمل إميل ومحمد ماضي وبسنت صيام ورامي عبد المقصود وإيمان الشريف وأميرة أبو زيد وأميرة رضا وأحمد الحسيني ومريم الجندي وآلاء علي ومنار الشاذلي وحبيبة حاتم وفاروق قاسم وأحمد سعد والي ورنا خطاب وفرح عناني وخليفة سمير ومها حمدي ويسرا كرم ودينا السيد ومحمد عبد الظاهر ومعتصم عبد العزيز ورأفت زين وأحمد يحيي وإبراهيم صابر ونيفين بطرس وشريف عبد ربه وعمرو بهي ودلال الخميسي وأمير الحسيني وخالد الشامي وخالد إبراهيم وسيف الديب ورحاب نصر وإبراهيم طلبة وبلال علي وهيثم حسام وسلمي خطاب وميشيل ميلاد وعلاء النقيب وصالح عبد النبي ومحمد كامل ونهي جابر ومحمود الفرماوي ودينا عماد وعبد الله التهامي وعبير طنطاوي وشيماء منصور .