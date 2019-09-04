شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى يكرم خالد الصاوى فى دورته الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكرم مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى فى دورته المقبلة الفنان خالد الصاوى لما قدمه للمسرح من أعمال ككاتب ومخرج وكممثل، كما أنه من مؤسسى تيار المسرح المستقل وأسس فرقة الحركة المسرحية التى قدمت الكثير من الأعمال المسرحية وشارك ببعضها فى دورات سابقة بمهرجان المسرح التجريبى.

ويعقد المؤتمر الصحفى للدورة "26" لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة فى تمام الساعة الخامسة مساءً بحضورالدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية.

يذكرأن مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر يرأسه الدكتور سامح مهران وينطلق يوم 10 سبتمبر، ويستمر حتى 19 من الشهر نفسه والمشاركات العربية فيه وصلت حتى الآن 87 عرضا تمثل 16 دولة عربية، وتصدرت دولة تونس المشاركات العربية بخمسة عشر عرضا مسرحيا إضافة لعرضين إنتاج مشترك بين دولة عربية وأخرى أجنبية.