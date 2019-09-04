كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو تسبب لها في العديد من الانتقادات من قبل المتابعين .
حيث ظهرت ميس بمقطع الفيديو وهي تغني أغنية ” وافتكرت ” للفنان المصري ” محمد حماقي ” .
وأعربت عن حبها لتلك الأغنية قائلة في تعليقها على الصورة : ” مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر انتقادات وهجوم على ميس حمدان بسبب مطرب مشهور .. ” اقتلوها قبل أن تتكاثر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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