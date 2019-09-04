انتقادات وهجوم على ميس حمدان بسبب مطرب مشهور .. ” اقتلوها قبل أن تتكاثر “

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - نشرت الفنانة ” ميس حمدان ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو تسبب لها في العديد من الانتقادات من قبل المتابعين .

حيث ظهرت ميس بمقطع الفيديو وهي تغني أغنية ” وافتكرت ” للفنان المصري ” محمد حماقي ” .

وأعربت عن حبها لتلك الأغنية قائلة في تعليقها على الصورة : ” مين يا جماعة بيحب حماقي والأغنية دي زيي ” .