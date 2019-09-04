كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لأجل تيم حسن؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - أعلنت الممثلة السورية #كاريس_بشار عن انضمامها لمسلسل “العميد” حيث ستشارك الممثل #تيم_حسن في بطولة المسلسل المؤلف من من عشر حلقات، وسيعرض على “شاهد” التابع لمجموعة “أم بي سي” و”نتفليكس”، من كتابة وإخراج باسم السلكا.
كاريس وبعد إعلانها عن انضمامها للمسلسل، اعتذرت عن مسلسل “عهد الدم” الذي كانت ستشارك فيه الممثل باسل خياط وتؤدي دور زوجته، ولكن بسبب ضيق الوقت بعد انضمامها لمسلسل “العميد” أعلنت اعتذارها وتمنت التوفيق لفريق العمل.”عهد الدم” من كتابة إياد ابو الشامات وإخراج رامي حنا.
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