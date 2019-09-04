كتب امير فتحي في الأربعاء 4 سبتمبر 2019 02:47 مساءً - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للفنان الهندي الشهير ” سلمان خان ” أثار الجدل واستغراب الكثير من المتابعين .
حيث ظهر سلمان وهو يتجول في أحد الشوارع أثناء تصوير أحد أعماله .. حتى يلتقي بمجموعة من الأشخاص يقومون بتقليد غريب .
فكانوا يقومون بجلد انفسهم بواسطة سوط مقابل المال .
ليقرر سلمان خان أن يأخذ أحد السياط وضرب نفسه بواسطته ليظهر تفاعله مع أولئك الأشخاص قائلا : ” أشعر معكم وأشاطركم الألم ” .
ونشر سلمان الفيديو الذي يقوم فيه بجلد نفسه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” والذي حقق ملايين المشاهدات منذ طرحه وحتى الآن .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. فنان عالمي شهير يجلد نفسه في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.