تكريم هند صبري بجائزة "آل باتشينو".. أول عربية تحصل عليها

كرمت مؤسسة الصحفيات الإيطاليات الممثلة التونسية هند صبري على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، ومنحتها جائزة Starlight Cinema Award التي حصل عليها سابقا النجم العالمي آل باتشينو.

وأعربت الممثلة التونسية، التي اختيرت عضوا بلجنة تحكيم مسابقة العمل الأول بمهرجان فينسيا وهي المسابقة التي استحدثت هذا العام، عن سعادتها بفوزها بهذه الجائزة العالمية.





ونشرت صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع أنستقرام، مجموعة صور خلال تسلمها الجائزة، معلقة: "تسلمت اليوم جائزة Starlight Cinema Award من مؤسسة الصحفيات الإيطاليات".

وأضافت: "فخورة كوني أول فنانة عربية تحصل على هذه الجائزة التي بدأت عام ٢٠١٤، وفاز بها عدد كبير من النجوم العالميين مثل آل باتشينو".



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وهنأ عدد من المشاهير العرب صبري على الجائزة، وعلق التونسي ظافر العابدين: "ألف مبروك يا صديقتي"، بينما علقت المطربة التونسية لطيفة: "ألف مبروك.. تستاهلي".

كما هنأتها الفنانات التونسية درة زروق، والمصريتان غادة عبدالرازق وحلا شيحة، والسورية كندة علوش، والإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، والممثلون: اللبناني مكسيم خليل، والمصريان عمرو سعد، وأحمد خالد صالح.





وحققت هند صبري نجاحا ملحوظا خلال مشاركتها في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، الذي طرح أغسطس/آب، وأشاد الجمهور والنقاد بدورها في العمل السينمائي الذي لعب بطولته النجمان المصريان كريم عبدالعزيز وخالد الصاوي.

