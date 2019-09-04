خاص- ملكة جمال وممثلة ومقدمة برامج في “رقص النجوم”

Sep 04, 2019
مع اقتراب انطلاق الموسم الخامس من “رقص النجوم” الذي يعرض عبر شاشة Mtv، بدأت اسماء النجوم والوجوه المعروفة في عالم التمثيل والفن والسياسة المشاركة في البرنامج تتسرب، وقد علم موقع “الخليج 365” ان من بين الاسماء المتداولة الممثلة سينتيا صاموئيل التي سطع نجمها في مسلسل “خمسة ونص”، مقدمة نشرات الطقس في MTV جنيفر عازار وميرا طفيلي الوصيفة الاولى لملكة جمال لبنان 2018.
وبإنتظار انتهاء المفاوضات مع كافة الأسماء والكشف عنها، ترددت معلومات ان الفاوضات لا زالت جارية مع عارضة الازياء التونسية ريم السعيدي لتقف الى جانب زوجها وسام بريدي لتقديم البرنامج بعدما تركته كارلا حداد وانضمت الى LBCI. فيما عاد اسم انابيلا هلال للتداول لتقديم “رقص النجوم”.
لا بد من الاشارة الى ان “رقص النجوم” يشرف على إنتاجه هذا العام ميشال سنان بعدما غادرته المنتجة جنان ملاط، بسبب تحضيرها موسماً سعودياً من برنامج “دقّ الجرس” الذي عرض منه موسماً واحداً على شاشة MTV، واخراج باسم كريستو الذي أشار ان غياب “ملاط” لن يؤثر عليه لان ميشال سنان يعمل في الاتجاه نفسه.
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