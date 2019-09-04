أحمد الفيشاوي يمثل مصر في "الأوسكار" بـ"عيار ناري"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مرشحًا للمنافسة على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية بفيلمه "عيار ناري".

جاء ذلك بعد أن رشحت نقابة المهن السينمائية المصرية الفيلم لتمثيل مصر في المنافسة العالمية، وأرسلت بيانًا إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التي تمنح جوائز الأوسكار يتضمن قرارها مشاركة "عياري ناري" كفيلم مصري وحيد في المسابقة.

ومن جانبه أكد مسعد فودة، نقيب السينمائيين في مصر في تصريحات خاصة لـ“فوشيا“ أن اللجنة اختارت "عيار ناري" من بين أفلام "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق"، "الممر"، "الكنز"، و"الحلم البعيد".

وأضاف فودة أن لجنة المشاهدة التابعة للنقابة اختارت هذا الفيلم عبر ترشيح 45 شخصية سينمائية له بالإجماع للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبي.

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وتدور أحداث الفيلم حول اشتباكات في ميدان لاظوغلي بالقاهرة (وسط العاصمة)، وتصل جثث الضحايا إلى المشرحة ومن بينها جثة علاء أبو زيد، يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني مشكلات عائلية ليثير بتقريره هوسًا شعبيًّا وإعلاميًّا.

"عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي، وروبي، ومحمد ممدوح، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم.