هل تستحق مايا دياب لقب "ملكة قصف الجبهات"؟.. شاهدي الفيديو وقرّري بنفسك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يلاحظ الجمهور دومًا ردود الفنانة اللبنانية مايا دياب الجريئة؛ ففي العديد من المقابلات التلفزيونية والصحفية تحرص مايا على الإجابة بشكل صريح ومدروس.
إجابات مايا تصبح حديث متابعيها ومواقع التواصل الاجتماعي وحتى الصفحات الإخبارية، فهي لا تتيح الفرصة للمذيع أو المذيعة للتدخل في خصوصياتها نهائيًا.
البعض رأى أن مايا عفوية وجريئة، وأخرون رأوا ردودها فظة ووقحة، مؤكدين أنها شخصية عامة وشهيرة ويجدر بها أن تكون أكثر لباقة في المقابلات.
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