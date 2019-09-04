حالتا "تحويل جنس" تصدمان الشّارع التركيّ.. نجمة "علاقات معقّدة" وعارضة أزياء!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عددٌ من رواد موقع التواصل الاجتماعيّ تويتر، صورة للفنانة التركية إيبيك أسين، نجمة ملسل "علاقات معقّدة" بعد إجرائها عملية تحوّل من أنثى إلى ذكر.

وكشفت الصفحات المعنيّة بأخبار مشاهير تركيا، أنَّ أسين أعلنت عن تحوّلها، وقامت بتسمية نفسها "أطلس كاران"، وتفاعل الجمهور مع هذا الخبر بشكل كبير ما بين الرّافض له بسبب مخالفته للدين والعادات والتقاليد، وما بين المؤيّد، مُعتبرًا ما قامت به حريّة شخصيّة.

ويبدو أنَّ عمليات تحويل الجنس بدأت بالانتشار في تركيا بشكل كبير، بالرّغم من رفض العديد لها ومحاربتها، حيث أعلنت إحدى مشتركات البرنامج التركيّ "My style" وتُدعى نسليهان دووروز، 32 عامًا، عن إجرائها عمليّة تحويل جنس وتحوّلها إلى ذكر بشكل مفاجىء وصادمٍ للجمهور الذي تابعها في البرنامج.

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وكشفت دووروز، التي اختارت اسم دوروك أنّها احتاجت وقتًا طويلاً لاقناع عائلتها بهذا الأمر، إلا أنّهم بالنهاية تقبّلوا الفكرة وساندوها، كما كشفت أنّها كانت تشعر بأنّها ذكرٌ منذ طفولتها وتحديدًا من عمر 5 سنوات، وقالت إنّها تفكّر بالاستمرار في العمل بمجال الموضة، وخاصّة عرض الأزياء.

وجاءت هاتين الحادثتين بالتزامن مع بعضهما، ممّا فتح باب النقاش حول انتشار هذه العمليّات وتأثيرها على المجتمع مُستقبلًا.