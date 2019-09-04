شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين سيف النصر تسافر لندن لقضاء إجازة وتدرس عروضا جديدة للعودة للتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت النجمة شيرين سيف النصر إلى لندن من أجل قضاء إجازة صيف وزيارة شقيقها، ومن المقرر أن تعود شيرين للقاهرة بعد 10 أيام، لمتابعة قضية سرقة مجوهراتها، ولدراسة عدد من العروض للعودة إلى التمثيل من جديد حيث عرض عليها مؤخراً فيلم ومسلسلين، وتعمل حالياً على دراسة هذه العروض قبل اتخاذ قرار نهائى بشأنها، وتحاول حاليا العودة مرة أخرى بشكل قوى ومختلف من خلال تقديم أعمال متميزة تناسب جميع الأذواق ولها تأثير فى الوجدان على غرار أعمالها السابقة.

يذكر أن آخر أعمال شيرين سيف النصر في الدراما التليفزيونية هو مسلسل "أصعب قرار" من بطولة أحمد بدير، ورياض الخولي، وجميل الراتب ، وعبير صبري، وأحمد خليل، وتامر هجرس، وطارق لطفي، أما السينما فقدمت آخر أعمالها "أمير الظلام" مع الزعيم عادل امام عادل إمام.